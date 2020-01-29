İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi, BAFTA Ödül Töreni'nde katılımcılardan kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir seçenek tercih etmelerini istedi.

Son zamanlarda ödül törenlerinde çevrecilik öne çıkıyor. Örneğin Altın Küre tamamen vegan bir menü sunmuştu. Şimdi de, 2 Şubat’ta gerçekleşecek İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi, BAFTA Ödül Tören için tüm katılımcıların kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir seçenek tercih etmelerini istedi.

BAFTA yeni yaklaşımlarını şu sözlerle açıkladı: “Burada tüm katılımcılardan zaten sahip oldukları bir kıyafeti giymelerini veya başka bir sürdürülebilir seçenek seçmelerini istiyoruz. Sürdürülebilirlik BAFTA için çok önemli ve her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Hedef, British Academy Film Ödülleri 2020’nin çevre üzerinde net olumlu etkisi için çalışarak karbon nötr olmasını sağlamak. Seyahat ve gıdadan markalamaya ve malzemelere kadar BAFTA, ödüllerinin mümkün olduğunca sürdürülebilir olması için çalışıyoruz.”

Bunun bir parçası olarak konuklara moda seçimleriyle daha sürdürülebilir olmaları için ihtiyaç duydukları araçlar temin edilecek. Tüm katılımcılara Londra Moda Koleji Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından oluşturulan ve ödül törenleri için nasıl daha dikkatli giyinileceğini anlatan sürdürülebilir bir moda rehberi verilecek.