MTG 11 haftadır yenilmiyor

K-Pet Süper Ligi’nde şampiyonluğun en güçlü adayı olan ve şu anda lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü 11 haftadır mağlup olmuyor.

En son 5. haftada Küçük Kaymaklı’ya mağlup oldu

37 puanla lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü ligde en son 5. hafta deplasmanda oynadığı Küçük Kaymaklı maçında 3-1 mağlup oludu. Mağusa Türk Gücü bu mağlubiyetten sonra hiç mağlup olmadı.

12. haftada Binatlı ile berabere kaldı

Mağusa Türk Gücü 5. haftada yaşadığı Küçük Kaymaklı mağlubiyetinden sonra 6 hafta üst üste galip gelerek zirvede şampiyonluk adına büyük yol kaydetti. Sarı-Yeşilli ekip ligin 12. haftasında Binatlı ile kendi evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisine ara verdi.

Sonraki maçlarda da galip

Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Mağusa Türk Gücü 12. haftada aldığı Binatlı beraberliğinden sonra oynadığı bütün maçları kazandı. İlk devrede oynadığı son üç maçı ve ikinci devrede oynadığı ilk maçı da kazanan Mağusa Türk Gücü ligde en yakın rakibine 4 puan fark atarak lider durumda bulunuyor.