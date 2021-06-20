Gönyeli’de zirve Yıldız’ın

Ülkemizin genç kulüplerinden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2021 sezonuna Gönyeli Sprint Rallisi’yle başladı. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Gönyeli Sprint Rallisi, dün Gönyeli’de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik Şevketoğlu etabında yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçtiler. Zamana karşı geçilen iki etaptan, toplam derece değil, sprint formatında en iyi etap derecesine göre sıralama belirlendi. Le Chateau Romance, Hasmel Reklam, ÇDM Kaporta, Mannol Engine Oil Kıbrıs, Köseoğlu Süpermarket ve Biçentürk Restaurant’ın katkılarıyla yapılan yarışta en iyi dereceyi, eski şampiyonlarımızdan Ömer Yıldız elde etmeyi başardı. Murat Aşık’ın co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışan ikili, elde ettikleri 5 dakika 31.1 saniyelik dereceleri ile yarışı zirvede noktaladılar. İlk etap sonunda derece tablosunun en üstünde yer alan, Skoda Fabia R5 ile Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi elde ettikleri 5 dakika 34.4 saniyelik dereceleri ile yarışın ikincisi olmayı başarırken, Mitsubishi Lancer Evo 4 ile yarışan Sadık Bilgimer, kızı Buse Bilgimer’in co-pilotluğunda üçüncü olan ekip oldu. Bilgimerler ayrıca sınıf 1’in birincisi olmayı başardılar. Sınıf 1’de ikinci, genel klasmanda dördüncü olan ekip, Mitsubishi Lancer Evo 8 ile yarışan Salih Çelikkaya-Özker Özçelebi ikilisi oldu. Sınıf 4 birincisi Özhan Karaduman-Cemal Yeltekin ikilisi olurken, Sınıf 3 birincisi Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi oldu. Sınıf T2’de iki ekip finişe ulaşmayı başardı. Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi sınıfın birincisi olurken, Hasan Reyhan-İsmail Höyük ikilisi ikinci oldu. Cevdet Alptürk-Ayşe A.Macila ikilisi ve Niyazi Bedel-Mehmet Bosnak ikilisi mekanik arıza yaşayarak finişe ulaşamayan ekipler oldu. Yarışın ardından ödül töreni Le Chateau Romance’ta yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Ahmet Şevketoğlu’nun oğulları Güner ve Asrın Şevketoğlu, Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor, Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu, Yarış Direktörü Akan Keskiner ve Yarış Komiserleri Kerim Kırmızı, Remzi Cengiz ile Osman İpar takdim etti.

