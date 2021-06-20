Öğrencilere nasihat verdi

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda önceki akşam İlkokul Tamamlama Belgeleri Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

Törene katılanlar arasında Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan 46 yıl önce mezun olan Başbakan Ersan Saner de vardı.

Öğrencilerin sevincine ortak olan Başbakan Saner konuşmasında, eğitimin önemine işaret ederek, öğretmenlerin ulvi bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

İlkokulda alınan temel eğitimin hayat boyu insana rehber olduğunu belirten Başbakan Saner, “mezun olduktan sonra, bizlerin sizlerden en büyük beklentisi, toplumumuza, halkımıza yararlı birer genç olarak yetişmenizdir. Benim bu konuda sizlere güvenim tamdır” diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından ilkokulu tamamlayan 5’inci sınıf öğrencilerine belgelerin dağıtılması ile sona erdi.

