Gözler bu derbide 

Beyzade ÜNALMIŞ

Ligin kalan 8 haftası perşembe akşamı Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği maçı ile start alıyor. İki takımın teknik adamları maç öncesi son durumları hakkında demeç verirken, maçın öneminin büyük olduğunu bu nedenle maça son derece değer verdiklerini belirttiler.

Oshan: Kısa sürede hazırlanmaya çalıştık

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan perşembe akşamı oynayacakları Türk Ocağı maçı ile ilgili olarak verdiği demeçte, oyuncularını kısa sürede en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

4 hazırlık maçı yaptık

Yapılan idmanlarla birlikte takımın son durumunu görmek adına 4 hazırlık maçı yaptıklarını ifade eden Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, önemli bir karşılaşma ile ligin kalan 8 maçına start vereceklerini söyledi.

İki takım için de önemli bir maç

Türk Ocağı maçının iki takım adına da son derece önem arz ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı hem ligdeki sıralama hem de sonrasındaki kupa yarı final ilk ayağı adına maçın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önce Ocak maçı sonra kupa

Türk Ocağı maçının öncelikleri olduğunu kupanın sonraki süreç olduğunu hatırlatan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, zorlu derbiye en iyi şekilde hazırlanıp iyi sonuçla derbiyi noktalamak istediklerini ifade etti. Kupada da hedefleri olduğunu hatırlatan Oshan, derbi sonrası kupa ilk ayağına da en iyi şekilde hazırlanıp sürece devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Dedekorkut: Önceliğimiz bu maç

Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut ise zorlu Doğan Türk Birliği maçı öncesinde yaptığı açıklamada Yenicami yarı final ilk maçından daha çok konuşulanın perşembe akşamı oynayacakları Doğan Türk Birliği derbisi olduğunu söyledi.

Derbinin havasına girdik

Türk Ocağı olarak derbinin havasına girdiklerini belirten Ahmet Dedekorkut, bu maçla birlikte çok önemli bir periyodun kendilerini beklediğini ifade etti. Lapta ve Göçmenköy ile yaptıkları hazırlık maçları ile sürecin sonuna geldiklerini ifade eden Dedekorkut artık sadece önlerinde bulunan Doğan Türk Birliği maçını düşündüklerini ifade etti.

Derbiye yakışır bir seyirci olacak

Seyirci konusunda herhangi bir endişesinin olmadığını yine derbiye yakışır bir izleyici topluluğunun maçta olacağını belirten Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut ilk maç olmasına rağmen tempolu bir karşılaşma olacağını düşündüğünü söyledi.

8 maç bitmeden önümüzdeki sezonun planlamasının belli olması lazım

Başlangıç sonrasındaki sürecin kendisini çok düşündürdüğünü maç trafiğinin sık olacağından dolayı endişelerinin olduğunu söyledi. Önümüzdeki sezonun planlamasının da kısa sürede açıklanması gerektiğini söyleyen Dedekorkut kalan 8 maç bitmeden önümüzdeki sezonun planlamasının belli olması gerektiğini sözlerine ekledi.