Ders almıyoruz…

8 -14 Haziran tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 594 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 610 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat ( 170 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 14 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 26 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 140 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 9 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 115 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”