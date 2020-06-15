8 -14 Haziran tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 594 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 610 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle açıklandı:
“Sürat ( 170 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 14 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 26 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 140 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 9 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 115 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”
Ders almıyoruz…
Trafik denetimlerinde hız ihlalleri ilk sırada yer alıyor
8 -14 Haziran tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 594 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 610 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
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YORUMLAR
Lutfen Cezalar ve kontroller artirilsin cunku bu haliyle caydirici degil. Suruclerin cogu kurallar uymuyor. Cep telefonu KULLANMAYANLARI secmek zor, sinyal vermeyenler sari cizgiden park edenler asiri hiz vs abartmasiz yarisindan cogu hergun trafik sucu isliyor. (hata demiyorum SUC diyroum) . Daha iyi daha yogun kontoller ve daha cayditrici cezalar lazim. Sadece para cezasi degil , ehliyetlerine gecici olarak elmkoymak lazim bircogunun.