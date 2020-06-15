Kapıyı kırıp gece kulübüne girdiler

Haspolat’ta gece kulübünden 6 televizyon çalındı.. İki zanlı tutuklandı

Kapıyı kırıp gece kulübüne girdiler
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Haspolat’da faaliyet gösteren Freedom isimli gece kulübünün kapısını kırarak içeri giren hırsızlar 6 tane LCD televizyon çaldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 10 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında yaşanan olayda iş yerinde bulunan 10 odanın kapısı kırıldı ve odalarda bulunan televizyonlar çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-52) ve Y.A. (E-20) tutuklandı ve çalınan bir televizyon tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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