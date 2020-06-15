Corona öncesine döndük!

KKTC’de son bir haftada 38 trafik kazası meydana gelirken iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 8-14 Haziran tarihleri arasında KKTC'de toplam 38 trafik meydana geldi. Bu kazalardan ikisi ölümle, 10’u yaralanmayla ve 26’sı hasarla sonuçlanırken, ölümle neticelenen kazada iki kişi yaşamını yitirdi, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11 , dikkatsiz sürüş yapmak 14, kavşakta durmamak 4, yakın takip 5 ve diğer etkenler 4 şeklinde yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 431 bin 50 TL. iken bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 18, Gazimağusa: 6, Girne 10, Güzelyurt 2, İskele 2”