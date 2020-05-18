Haltercilerden eylem

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu spor salonlarının açılmasının ötelenmek istemesine anlam veremediklerini ve bu çerçevede bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Belirlediğimiz kriterleri genişletebiliriz

Dahlemeroğlu sağlık konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaparak hazırladıkları raporu yetkililere sunduklarını belirten Dahlameroğlu “İlk günden itibaren hazırladığımız kriterlerde sıkıntı varsa veya eksik varsa yetkililerimiz bizi arayabilirler ve bunu daha da genişletebiliriz” dedi.

Salonlarımız sıkıntı içinde

“Özel salonlarımız büyük sıkıntı içinde. Gençlerimizin spor yapması amacıyla yatırım yaparak gençlere spor yaptırmaya çalışıyorlar. Birçok faaliyet alanları açılıyor ve açılmaya da devam ediyor. Bizim için hiçbir görüşme yapılmadı ve tarih de verilmedi. Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

Devletin bunu anlaması lazım

Sektörün büyük sıkıntı içinde olduğunu belirten Ali Dahlameroğlu “Kiralar birikti. Çalışanların maaşları bitikti. İnsanlar spor yapamıyor. Mekanlar kapalı. Devlet yetkililerimizin bunu anlaması gerekiyor” dedi.

Başbakanlık önünde eylem

Ali Dahlameroğlu bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde seslerini daha iyi duyurabilmek amacıyla Başbakanlık önünde saat 10.30’da toplanacaklarını belirterek “Mücadelemizi anlatabilmek adına toplanacağız. Sesimizi duyurmaya ve derdimizi anlatmaya çalışacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:31