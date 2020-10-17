Hamitköy Akademi sahaya indi

Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Hamitköy Futbol Akademisi yeniden faaliyete geçti. Esat Erdoğmuş Stadı’nda yapılan antrenmana katılan futbolcular ilk çalışmada futbola olan özlemlerini giderdiler.

Altyapısından yetiştirdiği futbolcuların çoğunlukta olduğu kadrosuyla K-Pet Süper Lig’de mücadele eden Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş ve yönetim kurulunun, yasaklar öncesinde deneyimli teknik adam Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde yeniden organize ettiği Hamitköy Futbol Akademisi, yasaklar nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Bu arada Hamitköy U20 Takımı da yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Hamitköy Futbol Akademisinde teknik ekibi oluşturma çalışmaları da sürerken, U15 Takımının antrenörlüğüne de genç teknik adam Mehmet Şahin getirildi.



