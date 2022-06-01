Heyecan dorukta

Hashtag Performance ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda, Mobile Link Cep Shop, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Comment Printing, Cahit Necipoğlu LTD., Değirmenlik Belediyesi ve Prime Cars’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak. Yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon basına tanıtıldı. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Hashtag Performance Direktörü Aykan Kalay, iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell-Lifecell Digital adına Genel Müdür yardımcısı Burcu Topal, Cahit Necipoğlu LTD. Direktörü Gökhan Necipoğlu, Mobile Link Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Sıralamaların 3 Haziran Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacağı organizasyonda heyecan, 4 Haziran Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 69 kayıt alınan organizasyonun gece 24.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Kayıtlar ise yarın tamamlanacak. 2022 yılında toplam 5 yarış olarak yapılacak Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak organizasyona Türkiye’den bir, güneyden ise 6 yarışçı kayıt yaptırdı.

İsmet Tufan: Kıbrıs’ın en hızlı arabaları bu yarışta olacak

Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, şunları söyledi:

“Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı olacak olan Hashtag Performance Drag Yarışı henüz bir pistimiz olmadığı için yine Akıncılar tünel yolunda, havaların da ısınmasıyla gece yarışı olarak yapılacak. Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi 17.00’den itibaren ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 69 kayıt aldık ve kayıtlarımız 2 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu araçların bir tanesi Türkiye’den, 6 tanesi de Rum kesiminden yarışa katılacak. Bu yarış yeni bir kadın yarışçımız daha var ve böylece kadın sporcularımızın sayısı 4’e çıktı. Bildiğiniz gibi yarışımız seyirciler tarafından çok yoğun ilgi gören bir Motorsporları dalı. Bu yarışa da her zaman olduğu gibi 5bin ve üzeri seyirci bekliyoruz. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

Çağan Kubilay:

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Bu ekip artık KKTC sınırlarına sığmıyor ve Türkiye’de yapılan yarışlarda da görev alıyor. Bu tür organizasyonların daha güzel ve verimli olabilmesi için katkıların artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Aykan Kalay: Katkı koymak istiyoruz

Yarışa destek veren firmalardan Hashtag Performance Direktörü Aykan Kalay ise “Bu yarışların devamlılığını sağlayabilmek için biz Hashtag Performance olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Yeni havaalanının aktif hale gelmesiyle bizim yarışacak bir yerimiz olmayacak. Biz yapılması planlanan yeni pist için de elimizden gelen katkıyı koymak istiyoruz ve gençlerin caddelerde değil de pistlerde yarışmasının devamlılığını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Burcu Topal: Mutluluk verici

İletişim sponsoru Lifecell Digital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Burcu Topal da “Özellikle gençlerin ve kadın sporcuların yer alması mutluluk verici. Bu sporda emeği geçen herkesi kutluyorum. Burada da tüm katılımcılara, sporcularımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

Gökhan Necipoğlu: Birçok firma destek verdi

Yarışın sponsorlarından Cahit Necipoğlu LTD. Direktörü Gökhan Necipoğlu ise “Dünyanın her yerinde bu organizasyonların yapılabilmesi için özellikle otomotiv sektöründen birçok firma destek vermektedir. Ülkemizde de yağ firmaları olsun, otomobil firmaları olsun bu Motorsporlarının içinde görmek istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Karadeniz:

Yarışa destek veren firmalardan Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak her zaman derneğimizin yanındayız. Bizler de sporcu olarak bu spora gönül vermiş arkadaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız. Temennimiz sokaklarda, caddelerde değil, güzel bir pistimiz olursa orada yarışalım. Keyifli, kazasız, belasız bir yarış dilerim” dedi.