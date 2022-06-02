Gönüllerince eğlendiler

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli zaman geçirdiler… Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) "1 Haziran Dünya Çocuk Günü"nde Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 50. Yıl Parkı’nda şölen düzenledi.

Şht Doğan Ahmet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile bölgede yaşayan çocuklar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen şölende, Çiçek Tasarım, Mandala ve Markutti Uçurtma Atölyesi’nin yanı sıra çocuk oyunları ve müzik eşliğinde maskotlar yer aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Öte yandan İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle, bölge okullarında eğitim gören çocuklar için etkinlikler düzenledi.

Açıklamaya göre etkinlik, Şehit İlker Karter İlkokulu, Maarif Anaokulu, Yuvam Anakucağı ve Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocuklar için Şehit İlker Karter İlkokulu ile Maarif Anaokulu’nda organize edildi. Ötüken Özel Eğitim Okulu öğrencileri de Şehit İlker Karter İlkokulu’ndaki etkinlikte katıldı.

Okullara oyun parkurları kurulan ve yüz boyama etkinlikleri düzenlenen etkinliklere, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı.

