Minikleri mutlu etti

Ömer KADİROĞLU

Gönendere’de bulunan Şehit Salih Terzi İlkokulu öğrencilerine çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınan İnönü köyü sakinlerinden Hasan Bullici, bu yıl yine geleneği bozmayarak hem okuldaki çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu hem de Taşkent Piknik Alanında onlar için etkinlik düzenledi. Şehit Salih Terzi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Bullici ailesi “Ömrüm yettiğince bu okulun çocuklarını mutlu etmek için çalışacağım” dedi. Malul gazi olan ve 1974 yılında Küçük Kaymaklı bölgesinde sırtından vurulan, o günden beri de sırtındaki kurşunla yaşamını sürdüren Bullici durumu iyi olanlara bir de çağrı yaparak “Çocukları mutlu edin” dedi. Çocuklar tarafından “manavcı amca” olarak bilinen Bullici, çocukları mutlu edince kendisinin de huzur bulduğunu dile getirdi.

Şehit Salih Terzi İlkokulu Müdürü İbrahim Bayıkoğlu da Hasan Bullici’ye teşekkür ederek “Burada çocuklarımızla keyifli bir gün geçirdik. Hasan Bullici sadece yemek konusunda değil okulumuzdaki öğrencilerimize her zaman yardımlarda bulunuyor” dedi.

