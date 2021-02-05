‘İki saha yapıyoruz’ 

Beyzade ÜNALMIŞ

Merit Alsancak Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel, Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu’nun son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. İki yıldır sahalarından uzak kaldıklarını üç kez hükümet değişmesine rağmen saha konusunda bürokrat açısından sıkıntı yaşadıklarını belirten Nurel, 3 etaptan oluşan sahanın sürecini 2 etapta bitirmeye çok yakın olduklarını söyledi.

Son düzlükteyiz

Üç kez hükümet değişmesine rağmen iki sezon sahalarından uzak kaldıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel, geçen yıl ihaleye çıkıldığını ihaleyi kendisinin aldığını ve sahada şu an itibariyle çok mesafe aldıklarını ifade etti.

İki saha birden yapıyoruz

Bir değil iki saha birden yaptıklarını ifade eden Redif Nurel, maç sahası yanında idman sahası için de kolların sıvandığını ve aynı anda iki sahanın yapımı için uğraş verdiklerini söyledi. Hem çevre düzeni hem tribün hem de zemin anlamında Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu’nun adından çok söz ettireceğini belirten Redif Nurel, ilerleyen dönemde ışıklandırmayı da göz önünde bulundurarak elektrik altyapısının şu an itibariyle sahada hazır durumda olduğunu aktardı.

Üç etabı iki kerede tamamlamak üzereyiz

Üç etaptan oluşan sahanın sürecini iki etapta tamamlamaya çok yakın olduklarını söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel, özellikle saha zeminin yeni sezona yetişebileceğini söyledi.

Tek, yerinde inceledi

Spor Dairesi müdürlüğüne atanan Fuat Tek’in de sahayı gelip yerinde incelediğini ve fikir alış verişinde bulunulduğunu belirten Nurel, tesis için özellikle son dönemde ciddi mesai harcadıklarını vurguladı. Merit Alsancak Yeşilova olarak özellikle altyapıda son dönemde ciddi kayıp yaşadıklarını ve tesislerin tamamlanması ile birlikte altyapıya yeniden yöneleceklerini söyleyen Redif Nurel, her şeyi ile konuşulan ve takdir edilen Merit Alsancak Yeşilova yaratmak adına çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.