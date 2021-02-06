Şeyh’in uçağı gündemde 

Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ailesinin 2015 yılında Suudi Arabistan Şeyhi’nin özel jetiyle Seyşeller’e seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunu mercek altına aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dün bu konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdiğini yazarken toplantıda yer alan ayrıntılara yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in 2018 yılında Suudi Arabistan Şeyhi’nin özel jetiyle Seyşeller’e seyahati kabul ettiğini ancak 2015 yılında seyahat yaptığını kamuoyu önünde kabul etmediğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Suudi Arabistan şeyhi ve ailesine 42 Kıbrıs vatandaşlığı verildiğini de hatırlattı.

Habere göre, Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısında açıklamalarda bulunan Rum Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi Haris Antoniadis, 3 Ağustos 2015 tarihinde, “Boeing 767 200 N767” tipi bir uçağın Seyşeller’e gitmek üzere sabah 07.04’te Larnaka Havalimanı’ndan havalandığını; aynı uçağın 13 Ağustos’ta ise Seyşeller’den gelip, Larnaka Havalimanı’na iniş yaptığını söyledi.

Uçuşların, özel uçuş olarak kaydedildiğini yazan gazete, uçuş tarihlerinin Anastasiadis ve ailesinin Seyşeller seyahat tarihiyle uyduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi açıklamasında ayrıca uçuşun, devlet başkanlarının sahip olduğu “kod 1” uçuşuna sahip olduğunu, bu uçuşun kullanılmasıyla uçak vergisinin ödenmediğine de dikkat çekti.

Uçuş olmadı

Aynı yetkili, belirtilen tarihlerde Suudi Arabistan Şeyhinin şirketlerinin uçaklarıyla uçuş gerçekleştirilmediğini de söyledi.

Gazete, teyit edilmemekle birlikte, bahse konu Suudi Arabistanlının, 2015 yılında bu tip uçağa sahip olduğu ancak daha sonra bunu sattığının tespit edildiğini de belirtti.

Gazete toplantıda dün ortaya çıkanlarla birlikte Anastasiadis ve ailesinin Suudi Arabistan Şeyhinin uçağıyla seyahat edip etmediğinin netleştirilemediğini, bunun netleştirilmesi sorumluğunu ise Sivil Havacılık Dairesi’nin üstlendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Milletvekili İrini Haralambidu ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Seyşeller’e özel bir uçakla gerçekleştirdiği iki seyahatten bahsederek bu iki uçuşun 42 pasaportlu Suudi Arabistanlıya ait olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Politis gazetesi “Anastasiadis: Seyahatin Giderlerini Cebimden Ödedim- Boeing, Suudi Arabistanlı Arkadaşının” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ailesiyle birlikte Seyşeller’e gerçekleştirdiği Ağustos 2015 ve Ağustos 2018 tarihlerindeki ziyaretlerde, Suudi Arabistan Şeyhi Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfouz’a ait özel uçağın kullanıldığını yazdı.

Anastasiadis’in 2018 yılındaki seyahatin Suudi Arabistan prensinin kendisine tahsis ettiği uçakla gerçekleştirdiğini kabul ettiğini yazan gazete, Rum liderin Başkanlık Ofisi Müdürünün dünkü Denetim Komitesi toplantısı sırasında ise 2015’te Seyşeller’e gerçekleştirilen uçuşta kullanılan özel uçağın kime ait olduğunu söylemeyi ret ettiğini kaydetti.

Habere göre, Başkanlık Ofisi Müdürü, buna, sorulması halinde yazılı olarak yanıt vereceğini söyledi.

Gazete, Rum Meclisi Denetleme Komitesi üyelerinin daha sonra elde ettikleri bilgilerin, 2015 yılında kullanılan uçağın Suudi Arabistan prensinin şirketine ait olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.