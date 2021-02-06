17 köye ulaşılacak

İskele Belediyesi, İskele’de ikamet eden ancak sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere ücretsiz PCR testi yapmaya başladı.

İskele Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Belediyeye ulaştırılan PCR testlerinin dün İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılmaya başlandığını açıkladı.

İskele Belediyesi açıklamasında, ilk PCR testlerinin İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli trafik polislerine yapıldığı duyurularak, testlere İskele Sağlık Merkezi çalışanları, eczaneler, marketler ve İskele Belediyesi’nde arazide olan belediye personelleri ile devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Pazar hariç her gün, söz konusu PCR testi yapılacak kişiler İskele Belediyesi tarafından yapılacak paylaşımlar ve duyurulur ile açıklanacak. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda özellikle Pazar günü, kendisini temaslı olduğunu düşünenler İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne Sorumlu Hemşire Berna Bal’ı 0548 810 12 20 numaralı telefondan arayarak test talebince bulunabilecek” denildi.

PCR testlerinin kapsamının ileriki günlerde genişletileceğinin duyurulduğu açıklamada, testlerin İskele ve 17 köyünde yaşayan vatandaşlara da yapılmasının sağlanacağı vurgulandı.

Temizlik işleri kesintisiz sürdürülecek

İskele Belediyesi, temizlik işlerinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, birimlerin oncall hizmet vermeye devam devam edeceği, defin ve temizlik hizmetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi. Bu hizmetlerin 0548 810 11 05 numaralı hat kullanılarak talep edilebileceğine işaret edildi. Veznelerin de hafta içi her gün 09.00-12.00 arası hizmet vereceği belirtildi.

PCR testleri Pazar günleri hariç her gün İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından yapılmaya devam edilecek. Temaslı olduğunu düşünenler İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal’ı 0548 810 12 20 numaralı telefondan arayabilecek.

Belediye hizmetleriyle ilgili telefon numaraları ise şunlardır:

Genel sorun bildirimi 0548 810 11 77; Genel Hizmet Birimi Sorumlusu 0548 810 11 05; Sağlık Birimi 0548 810 12 20; Su İşleri 0548 810 11 09/0548 810 12 29; Defin İşleri 0548 810 11 05; Temizlik İşleri 0548 810 11 05; Alo Zabıta 0548 810 11 16; Orman Yangın 177; Polis İmdat 155; Acil Servis 112; Yangın 199; İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33; İskele Sağlık Merkezi 371 23 19”