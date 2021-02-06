Bir ileri iki geri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, 5-15 Şubat döneminde elektrik faturasını ödemeyenlere gecikme faizi uygulayacağını açıkladı. Bu duyurudan birkaç saat sonra hem Başbakanlık hem de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, bankaların Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 15 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verecek olmaları nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının otomatik ödenmesinde yaşanacak gerilikten ötürü mağdur edilmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Biz hükümet olarak bir yandan vatandaşlarımızın salgın sürecinden sağlık yönünden sıkıntı yaşanmadan çıkması, diğer yandan da ekonomimizin ayakta durması için canla, başla çalışırken, iktidar sorumluluğundan , vatandaşa hizmetten daha 2 ay kadar önceki koalisyon görüşmelerinde kaçan bugünün muhalefeti ucuz politik oyunlarla bizlere saldırıyor. Şunu kesinlikle vurguluyorum ki, bankaların Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 15 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verecek olmaları nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının otomatik ödenmesinde yaşanacak gerilikten ötürü mağdur edilmeleri söz konusu değildir. Hükümet olarak bu konuda gereken kararları mutlaka üreteceğiz.”

Arıklı: Gereken neyse yapılacaktır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da Kıb-Tek yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak “Kapalı dönemde ne kimsenin elektriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

“Basında çıkan bu yazı ile ilgili olarak Kıb-Tek yönetimi ile görüştüm. Dedikleri; "Mesele tamamen bankaların otomatik ödemeleri ile ilgilidir. Bizim faizleri silmek için yasal dayanağımız yoktur. Faizler in Bakanlar Kurulu kararı gerekir".

Kapalı dönemde ne kimsenin elektriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır...”