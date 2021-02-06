Çok hızlı bulaşıyor

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, mutasyona uğramış Coronavirüsün çok daha hızlı bulaştığını,

3 saat havada asılı kaldığını, normal koruyucu önlemlerle bulaşmasının engellenemeyeceğini söyledi. Tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla katılan Siber, tüm dünyanın mutant virüsle ilgili alarma geçtiğini ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

Dr. Siber, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Covıd-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de tespit edildiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken açıklamayı üniversitenin yaptığını belirtti.

Siber, KKTC'de Ocak ayından itibaren olan mutant virüs konusunda halkın bilgilendirilmediğini ve ek önlemlerin anlatılmadığını vurguladı.

Dünya alarmda

Sibel Siber, mutasyon virüsle ilgili yaptığı açıklamada çok önemli noktalara değinerek, şunları söyledi: “İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutant virüsle ilgili yapılan araştırmada; çok daha hızlı yayıldığı, 3 saat havada asılı kaldığı, bir kişinin odaya girmesiyle virüsü alabileceği tespit edildi.

Bulaşıcılık hızı çok yüksek olduğu için tek maskenin işe yaramadığı ve çift maske takılması gerektiğine dair de açıklamalar yapıldı.

Ülkemizde mutant virüs var mı yok mu tespit edilmesi lazım. Koruyuculuk açısından bu çok önemlidir. Dünya mutant virüsle ilgili alarma geçti. Üzülerek söylemek isteriz ki aşılar ilk virüste olduğu kadar mutant virüse etki etmedi. Dünyada başka bir aşı çalışması başladı. Her ülkenin kendi ülkesinde mutant virüsle ilgili araştırma yapması gerekiyor. Defalarca sorduğumuz ülkemizde “mutant virüs var mı?” sorumuz havada kaldı.

Daha 3 gün önce Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın mutant virüsü tespit eden kitleri PCR merkezlerine dağıttığını ve bizim de derhal girişimde bulunmamızı önermiştim. Bizim Türkiye gibi bir şansımız var. Türkiye’de tespitler yapıldı. 17 şehirde belirlendi. Gerekli altyapı var. Güneye bakacak olursak orada da mutant virüsle ilgili araştırmalar yapıldı. Biz de Türkiye’den mutant virüsü tespit eden kitler talep edebiliriz.

Ülkemizde vakalar arttı, bunun kaynağı mutant virüs mü araştırma yapılması gerekiyordu. Yakın Doğu Üniversitesi PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantı KKTC’de tespit edildi. Bakanlıktan beklenen açıklama üniversiteden geldi.

Bu bize kolektif bir çalışma olmadığını gösterdi. Aslında ülkedeki tüm sağlık birimleri ortak çalışmalıdır. “

Siber, sadece kapanma kararıyla bulaşın önlenemeyeceğini, virüsle ilgili araştırma yapılması ve ona göre adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.