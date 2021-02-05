ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret tutarının 4 bin 400 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanmıştı. Ancak işçi tarafı asgari ücretin 4 bin 600 TL olarak önerirken, devlet tarafı ise 4 bin 400 TL olarak öneri sunmuştu.

Bu durumun ardından toplantıyı işçi tarafı terk etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamayla birlikte, asgari ücretin belirlendiğini belirtirken, işveren tarafının katılmadığı toplantıya, devlet tarafını temsilen beş, işçi tarafını temsilen 4 üye katıldığı ifade edildi.

Görüşlerin sunulmasının ardından yapılan oylama sonucunda devlet tarafının 5 evet, işçi tarafının 4 hayır oyu ile asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

Saatlik: 25,38 TL

Günlük: 203,07 TL

Haftalık: 1015,38 TL

Aylık: 4 bin 400 TL olarak belirlendiği açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 17:00