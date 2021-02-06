Verilen söz tutulmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Hükümetin özel sektör çalışanlarına dün ödemeyi taahhüt ettiği bin 500 TL’lik katkıyı, yapması gereken işleri yapamadığı için ödeyemediğini savundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersan Saner tarafından, önce 31 Aralık’ta daha sonra ise dün ödeneceğini açıkladığı bin 500 TL destek ödemelerinin, hükümetin gününde yapması gereken iş ve işlemeleri yapmaması ve gereken teknik hazırlığın zamanında tamamlanmamasından dolayı yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, pandemi sürecinin başında çıkarılan bir yasa gücünde kararnameye dayalı olarak, işverenler aracılığıyla çalışanlara yapılması gereken bu ödemelerin, çalışanların hesaplarına yatırılacağının açıklanmasından sonra gerekli yasal düzenlemelerin yapılamadığı ifade edildi.

Hak sahibi çalışanların banka hesap numaralarının da kayıt altına alınamadığını ifade edilen açıklamada, gereken yasal düzenleme yapılmış olsa dahi ödemenin yapılamayacağı kaydedildi.

Kriz masası en erken zamanda kurulmalı

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, acilen bir kriz masası kurulması ve bilimsel kararların uygulanmasını sağlayacak bir yapının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; CTP Gençlik Örgütü, ülkede acilen bir kriz masası kurulmasını istedi.

CTP Gençlik Örgütü’nün açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemi ve ekonominin büyük yara aldığı belirtilerek, salgın süresince görev almış geçmiş ve şu andaki hükümetin sorumsuzca, deneme yanılma yöntemi ile almış olduğu kararların eğitim, sağlık ve ekonomiyi içinden çıkılmaz bir duruma sürüklediği savunuldu.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmayıp tamamen günü kurtarmayı ve olası bir erken seçimde sandıktan iyi bir oy almayı hedefleyen kararlar olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Covid-19 salgını sürecinde planlı, bilimsel kararlar alan bir yönetime layık olduğu vurgulandı.