Kuzey Kıbrıs’ta 74 pozitif yeni vaka

Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 325 olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını ve 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını belirtti.

Pilli, "Vakalardan 30'u Lefkoşa, 34'ü Girne, 3'ü Mağusa, 2'si Güzelyurt, 2'si İskele, 1'i Lefke bölgesinden" dedi.

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı 6325. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 74. Ülke dışından gelen vaka sayısı 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 18. Yerel vaka sayısı 54. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 13. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 429 347. Toplam vaka sayısı 2658. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1971. Tedavisi devam eden vaka sayısı 673. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 174. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 486. Toplam kaybedilen hasta sayısı 14. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13.

Güneyde 133 vaka

Bu arada Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 30 bin 333 test sonucunda 133 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, biri 54, diğeri 88 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 210, vaka sayısı ise 31 bin 512 oldu.