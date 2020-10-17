Keşke olsaydı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı katıldığı bir televizyon programında, Kıbrıs konusunda çözüm mücadelesinden vazgeçmeden, Rum Yönetimi tarafından gasp edilen hakları geri almak için kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

UBP adayı Tatar ile birlikte programa çıkmaya hazır olduğunu belirten Akıncı, “İlk turda her yurttaşın bir tercihi oldu, şimdi 2 aday kaldık. Keşke Sayın Tatar’la bir programda buluşarak konuları enine boyuna tartışsak ve insanlarımıza da daha rahat karar verme olanağını tanıyabilsek” dedi.

Olmayacak işlerin peşinden giderek gasp edilen hakları alma mücadelesini terk edersek adım adım bağımlılığın arttığı ve bölünmüşlüğün pekiştiği bir sürecin yaşanacağı uyarısında bulunan Akıncı, “Bu da halkımıza yapılacak en büyük yanlış olacaktır” dedi.

Seçimlerin ardından gayriresmi 5’li toplantı ile birlikte sürecin yeniden başlayacağını belirten Akıncı, “Bu süreci sonuna kadar zorlayacağız, çünkü çözüm en çok da gençlerimizin yararına olacaktır” dedi.

Çözümle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelip yerleşen ve vatandaş olan kişilerin de Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşı olacağını belirten Akıncı, “Onların da mutlu ve huzurlu geleceği çözümdedir” dedi. Çözüm için mücadele ederken, ülke ekonomisi ve demokrasisinin daha iyiye, daha güzele gitmesi için bir gün bile gecikmeden uğraş verilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, çözüm olmadan da eğitimden sağlığa, trafikten turizme kadar yapılacak çok işin olduğuna dikkat çekti.

“Halkın iradesine herkes saygı duyacak”

Kıbrıs’ta da diplomatlık yapmış Engin Solakoğlu’nun da söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta meşruiyetini, Kıbrıs Türklerinin varlığından aldığını anımsatan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı birilerinin işareti ile hareket eden bir topluluk değildir. Tıpkı bir zeytin ağacı gibi buralara kök saldı ve kendi özgür iradesi ile demokrasi içinde güçlenerek bu topraklarda var olacak. Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’den yurttaşlarımız kendi özgür iradeleri ile bu seçimi yapacak ve buna bütün dünya saygı duyacak” dedi.

Müdahaleden UBP’liler de rahatsız

Toplumun büyük çoğunluğu gibi birçok UBP’linin de bu müdahalelerden rahatsız olduğunu kaydeden Akıncı, “Her partide olduğu gibi UBP içinde de özgür ve özgün kimliği, Atatürk ilkelerine bağlılığı, demokratik, laik, çağdaş ve Avrupai yaşam tarzını koruyarak geleceğe ilerlemek isteyen binlerce kardeşimin olduğuna inanıyorum” dedi.



“Bu işin artık dingili koptu”

Tehditlere yönelik bir soru üzerine “Cumhurbaşkanı bile bu şekilde tehdit ediliyorsa bu ülkede bu gidişatın devam etmesi durumunda gelecek karanlık demektir” diyen Akıncı şunları kaydetti: “Seçimlere bu kadar müdahale etmek, olacak iş değildir. Bu işin artık dingili koptu. İnanıyorum ki toplumumuz ‘onurum ile yaşama hakkım vardır, Türkiye ile ilişkilerim de ancak demokrasi içinde düzelir, bunu seslendirenleri de düşman olarak nitelemekten vazgeçin’ diyecektir.”

KKTC’nin seçilmiş lideri olarak Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi bir bütün olarak Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasını istediğini söyleyen Akıncı, bunun Kıbrıslı Türklerin yanı sıra, Türkiye ile Kıbrıslı Rumların da yararına olacağını ifade etti.

“KKTC’nin demokrasisine saygı bekleriz”

Bir soru üzerine halkın demokratik tercihini ilgisiz konularla ilişkilendirmenin anlamsızlığına vurgu yapan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı 2 aday arasında karar verecek, bu demokratik karara da herkes saygı gösterecek. Şu gerçek var ki, iş dünyası, çalışma yaşamındaki insanlar ve tüm yurttaşlar olarak bu ortak paydada buluşmalıyız. Nasıl ki biz Türk demokrasisine saygı duyarız, onlardan da KKTC’nin demokrasisine saygı bekleriz” dedi.



“Erhürman, Özersay ve Denktaş…”

“DP’nin kararı ile Serdar Denktaş’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Akıncı, Denktaş’ın seçim süresince ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerin değerli olduğunu ve aldığı oyun çok ötesini hak ettiğini belirtti.

Seçim döneminde kendisiyle birlikte CTP adayı Erhürman, HP adayı Özersay ve DP adayı Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının iradesi ortak paydasında buluşarak, bu görüşleri ortaya koyduklarını ifade eden Akıncı; demokrasi, insan hakları, kendi özgür iradeleri ile bu topraklarda var olma düşüncesine sahip on binlerce yurttaşın da 18 Ekim’de bu ortak paydada buluşacağını vurguladı.

CTP ve kadroları ile ortak paydanın oldukça geniş olduğunu, yıllarca aynı mücadele kulvarlarında bulunduklarını, bir önceki seçimin ikinci turunda da çok değerli destekleri olduğunu anımsatan Akıncı, seçimlerin ardından kurumsallaştırmayı hedeflediği katılımcılık mekanizmasının en önemli unsurlarından birinin de CTP olacağının açık olduğunu kaydetti.

“Sandığa gidin”

Seçimlerin ilk turunda pandeminin de etkisiyle katılımın düşük olduğunu ancak açıklanan seçmen listelerinin kaçının bu adada olduğunun da bilinmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, ilk turda Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı önlemlerin yerinde olduğunu ve onları kutladığını belirtti.

Akıncı, “Yurttaşlarımız gönül rahatlığı içinde oy kullanmaya gidebilirler. Bu kadar önemli bir dönemde iradelerini ortaya koymalıdırlar. İç seslerine ve vicdanlarının sesine kulak vererek oylarını kullansınlar” dedi.