5’li konferansa hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere masasında yerini alacağını, garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5’li konferansa da katılacağını söyledi.

Rum tarafının “federasyon” adı altında Kıbrıs Türk tarafını “üniter bir devlete” çekmek istediği görüşünü ifade eden Tatar, “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle aleyhimize dönebilir” dedi.

Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Konfederasyon, federasyondan daha iyidir… Yani konfederasyonu savunabiliriz” diye konuştu.

Akıncı’nın program teklifine ‘Hayır’ dedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile televizyon programına çıkmaması ile ilgili olarak ise, “Beni herkes biliyor. Hiçbir televizyon programından kaçmış ya da özgüveni olmayan biri değilim. Çıkıp ne diyecek (Akıncı). ‘Türkiye taraf oldu’, ‘Türkiye müdahale etti’, ‘Türkiye’nin adamları burada’ gibi hoş olmayan şeyler söylenecek. Onun için programı uygun bulmadım” dedi.

Tatar, Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Türkiye’ye muhalefet yaparak, UBP’yi Türkiye’nin müdahalesi ile seçim kazanmaya çalışan iktidarsız ve zafiyet içerisinde olan bir taraf olarak göstermeye çalıştığını savundu.

MDP’den Tatar’a tam destek

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ziyaretleri çerçevesinde Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) genel merkezini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; görüşmede, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Genel Sekreter Sunalp Derviş Sencer, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Ortak, Cemre Seziner, MYK üyeleri Vicdan Pekri, Hüseyin Özen ve MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Öztekiner’den oluşan heyet hazır bulundu.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi, var olan devletimize sahip çıkmamız adına Sayın Tatar’ı destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi’nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İnşasına Ağustos’ta başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Tatar'a eşlik etti.