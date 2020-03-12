Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ilaçlama çalışmaları başlattı

Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.

Girne’de bazı yerler dezenfekte edildi

Girne Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde tedbir amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı tehdit eden corona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Girne Belediyesi dün kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Açıklamada, sabahın erken saatlerinde, Çarşamba Pazarı'nda ilaçlama ve bilgilendirme çalışmalarına hız veren Girne Belediyesi sağlık ekiplerinin, Oda tiyatrosu ve Çarşamba Pazarı bölgesini dezenfekte ilaçlarla ilaçladığı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede 5 kıtaya yayılan corona virüsün, ülkede de pozitif sonuç veren vakalarının tespitinden sonra belediye olarak acil önlem planlarını devreye koyduklarını kaydetti.

İskele’de pek çok yer ilaçlandı

İskele Belediyesi, virüse yönelik önlemler çerçevesinde kamuya açık pek çok yerin ilaçlamasına başladı.

Verilen bilgiye göre, ilk olarak İskele Belediye binası, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi ilaçlandı; Belediye Hizmet Binası, Sağlık Birimi, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı da dün ilaçlandı.

Lefke’de ekipler seferber

Lefke Belediyesi sağlık ekibinin corona virüse karşı tedbirler almaya başladığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, halkın yoğun olarak bulunduğu, okullar, devlet daireleri, bankalar, otobüs durakları, restoran, eczane ve market önleri ilaçlanıyor.

Gönyeli’de tedbirler alındı

Gönyeli Belediyesi, COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda tedbirleri aldığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Gönyeli İlkokulu, Fazıl Plümer Eğitim Merkezi, Gönyeli’deki parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs duraklarının dezenfekte edildiği; vatandaşa açık alanlarda gerekli görülen periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı kaydedildi.

Gönyeli Belediyesi’nin resmi web sayfasında (www.gonyeli.org) corono virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dokümanlarının yayınlandığı, yarından itibaren evlere bilgilendirici broşür dağıtılacağı da kaydedildi.

Camiler dezenfekte ediliyor

Din İşleri Başkanlığı, corona virüs nedeniyle camilerde dezenfekte işlemi yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aksi bir tavsiyesi olmadığı sürece, camilerde bu aşamada bir ibadet kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, konunun ciddiyetinden dolayı farkındalığı arttırmak ve tedbir alınmasını sağlamak maksadıyla 6 Mart’ta kılınan cuma namazında corona virüs ve korunma yöntemlerinin bütün camilerde cuma hutbesinde işlendiğini kaydetti.

“Risk grubundakiler ibadetlerini evlerine yapsın”

Atalay “Başta grip, nezle vb. hastalıklara maruz kalmış olanlar olmak üzere, özellikle sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanların corona virüs salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ibadetlerini evlerinde yapmaları toplum sağlığı açısından olduğu gibi dini olarak da doğru bir davranış olacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 11:06