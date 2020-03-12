MS Derneği,  Said Muhyi’yi anma gezisinde farkındalık etkinliği yaptı

Mart ayının “MS Farkındalık Ayı” olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün eski kurucularından Said Muhyi’yi anma gezisinde farkındalık etkinliği yaptı. Etkinlik sırasında bilgilendirici broşürler ve rozetler dağıtıldı, MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli MS hakkında bilgi verdi.

Hançerli, MS’in merkezi sinir sistemini tutan bağışıklık sistemiyle ilintili olduğu kabul edilen kronik bir hastalık olduğunu belirterek, nedeni bilinmeyen MS’in tam bir tedavisi olmamakla birlikte, gidişatının tedavilerle büyük oranda yönetilebildiğini kaydetti. Hançerli, hastalığın özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü kaydederek, Kuzey Kıbrıs’ta 300’ün üzerinde MS hastası olduğunu söyledi.

Dernek açıklamasına göre, Hançerli, Muhyi ailesine ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne sosyal sorumluluk bağlamında gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.



