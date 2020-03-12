Malzemeler kara borsa

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, sağlıklı ilgili krizi ekonomik fırsata dönüştürmek isteyenler olduğuna dikkat çekerek, “Fiyat artışında eczacıların suçu yok. Tedarikçi firmalar insanların hassasiyetiyle oynuyor. Maskeler ve dezenfektanlar Türkiye’de kara borsada” dedi.

“Birileri para kazanacak diye eczacılarımız suçlanamaz” şeklinde konuşan Öksüz, sabah 35 TL’ye satın aldıkları maskenin fiyatının önceki gün öğleden sonra 70-100 TL arasında değiştiğini, üstelik firmaların eczacılara satın alacakları maskelerin sayılarıyla ilgili baskı yaptığını, “peşin ödeme” şartı koştuğunu kaydetti.

Öksüz, “Seyyar olarak dolaşan, eczanelere maske satmaya çalışanlar var” dedi.

Ticaret Dairesi ile Eczacılar Birliği’ne iki günde toplam 80 şikayet yapıldığını belirten Öksüz, cezai işlemler için düğmeye basıldığını da açıkladı, vatandaşları şikayetlerini buralara yapmaya çağırdı.

Eczanelerdeki yoğunluğun acil servislerden farklı olmadığını da söyleyen Öksüz, hükümete “Belediyelere destek olun tüm eczanelerin önünü günde 2 kez dezenfekte edilsin, ilaçlansın” diyerek seslendi.

Eczacılar günah keçisi değil

Umut Öksüz, KKTC ve Türkiye’de ilk corona virüs vakalarının açıklanmasıyla maske, alkol içerikli el sıvısı gibi tıbbi malzemelere yoğun ilgi gösterildiğini, bunu ekonomik fırsata çevirmeye çalışanlar olduğunu söyleyerek, “Fiyatlar konusunda eczacıların günah keçisi ilan edilmesi kabul edilemez” dedi.

“Bugün yaşanan sıkıntının sebebi eczaneler ya da eczacılar değil, önlem alamayanlar, yerli üretimi teşvik etmeyenlerdir. İnsanların hassas noktasından yararlanmak isteyen tedarikçi firmalar var, tıbbı sarfiyatlar Türkiye’de karaborsaya düştü” şekline konuşan Öksüz, “Onun içindir ki kar marjlarımızı düşüreceğiz. Sadece eczacı değil depocu da düşürecek, tedarikçi de düşürecek. Dönem para kazanma dönemi değildir” ifadelerini kullandı.

Corona virüsle ilgili önlemler konusunda da konuşan Öksüz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bu konuda yazı gönderdiklerini ve belediyelerin sınırları içinde olan eczanelerin önlerinin ve çevrelerinin dezenfekte edilmesini talep ettiklerini söyledi.