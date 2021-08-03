İncirli yeni sezon için heyecanlı

Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek olan İncirli Spor Kulübü’nde stat ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Uzun yıllardır toprak olan zeminin çim zemine dönüştürülmesi konusunda ciddi bir uğraş veren İncirli takımında çalışmaların sonuna gelindi.

Kendi maçlarımızı sahamızda oynayacağız

Kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, kendi çabalarıyla zemini çok iyi bir duruma getirdiklerini ve bu sezon İncirli’nin iç saha maçlarının köylerinde oynanacağını belirtti.

Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz

Soyunma odası, hakem odası ve tribün ile ilgili de proje geliştirdiklerini ve bu projelere de hız verdiklerini kaydeden Hulusioğlu, İncirli olarak yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediklerini kaydetti.

Sahamız oynanacak hale geldi

İncirli Başkanı Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’in geçtiğimiz günlerde stadın son durumunu görmek için ziyarette bulunduğunu ifade ederek, “Sahamızı kendi çabalarımızla oynanacak hale getirdik. Spor Dairesi’nin de imkanları çerçevesinde bizlere yapacağı yardımla maçlarımızı sahamızda oynayacağımızın sözünü aldık. Ayrıca belediyemiz de bize bu konuda katkı koyacağını söyledi” dedi.

Hulusioğlu kendileriyle yakından ilgilenen yetkililere teşekkür ederek, oynanacak yeni sezonda tüm futbol camiasına başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 09:15