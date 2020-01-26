Karadağ’ın hakimi Lefke 2-0

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı.

HAKEMLER: Turgay Misk, Ali Akçınar, Abdullah Genç.

LEFKE: Salih, Mustafa, Yakup, Aykut, Armstrong, Berk(Y.Çetin dk. 75), Y.Şipal(Selçuk dk. 87), Kasım(Mert dk. 89), Okorie, Peter, Esosa

HAMİTKÖY: Emre, Agit, Kone, Camara, Daniel, Eray(Yakubu dk. 73), Hasan, Mehmet(İbrahim dk. 46) Mert, Michael(Taner dk. 82), Ömer

GOLLER: Dk. 3 Yılmaz Şipal, dk. 72 Kasım(pen)Lefke

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin ikinci devresinin ilk maçında Lefke konuk ettiği Hamitköy’ü 2-0 yenerek devreye 3 puanla başladı.

3. dakikada Lefke adına sağ taraftan Esosa’nın ortasında Yılmaz Şipan rahat pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Hamitköy’den Hasan’ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Salih zorlanmadan topa sahip oldu.

27. dakikadaki Lefke atağında Esosa’nın pasında Kasım müsait pozisyonda klasına yakışmayan bir vuruşla topu üstten dışarı attı.

30. dakikada Lefke’den Yılmaz Şipal’ın mükemmel pasında Kasım topu önüne alıp kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen istediği gibi vuramadı ve kaleci Emre topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı.

37. dakikada Hamitköy’den Hasan’ın şutunda Yakup topu uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Camara’nın vuruşunda kaleci Salih topu kornere attı.

62. dakikadaki Hamitköy’den Ömer’in kullandığı kornerde Lefke kalesi önünde oluşan karambolde 2 Hamitköy futbolcusu topa dokunamadı ve top doğrudan dışarı gitti.

72. dakikada fark 2’ye çıktı. Yılmaz’ın şutunda Michael’in ceza alanı içinde topa ellediği gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Kasım penaltıdan Lefke’yi 2-0 öne geçirdi.

90+3’üncü dakikada Hamitköy’den Ömer’in kullandığı kornerde defans topu uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Camara’nın vuruşu kalecide kaldı.

Maç da bu skorla sona erdi ve Lefke maçı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.

Bu sonuçla Lefke puanını 22’ye çıkarırken Hamitköy 17 puanda kaldı.