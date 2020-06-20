Kartal farklı başladı 5-1

YER: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

YENİCAMİ: Ercan, Mehmet Göktaş, Hüseyin, Ebuka, Fırat, Mahmut İneci, Tansel(DK 54 Muhammed), Hasan Ulukök(DK 67 Mahmut Amasyalı), Farouk(DK 46 Abaka), Hascan(DK 46 Hasan Evren), Amınu(DK 68 Koray).

DÜZKAYA: Ali, Okan, Yunus(DK 60 Yunus), Talat, Keita(DK 79 Mustafa İnanç), Bekir(DK 66 Erhan), Hasan(DK 67 Eli Amir), Yannick, Binya, Ahmet Karal, Ahmet Can(DK 59 Önder).

GOLLER: DK 23, 63, 80 John Ebuka, DK 51 Mehmet Göktaş, DK 53 Hasan Ulukök(Yenicami). DK 56 Keita(Düzkaya).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de Yenicami dün akşam konuk ettiği Düzkaya’yı Ebuka (3), Mehmet Göktaş ve Hasan Ulukök’ün golleri ile mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Düzkaya’da tek golü Keita kaydederken, konuk takım aldığı mağlubiyetle sıkıntılı noktada kalmaya devam etti.

3.dk: Yenicami kontra atağında soldan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Farouk’un vuruşunda top üstten dışarı gitti.

17.dk: Sol kanattan gelişen bir başka Yenicami atağında Hasan Ulukök’ün ortasında Farouk’un yine ceza alanı içerisinde boş pozisyonda vuruşunda top üstten dışarı gitti.

23.dk: Hüseyin Sadıklar ile sağ kanattan başlayan Yenicami atağında bu oyuncunun güzel ortasında ön direkte Ebuka yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

44.dk: John Ebuka ile başlayan yeni bir Yenicami atağında bu oyuncunun güzel hareketleri sonrasında ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

49.dk: Gelişen konuk Düzkaya atağında Bekir ceza alanı içerisinde Mehmet Göktaş tarafından yere indirilince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Talat topu kaleci Ercan’a teslim etti.

51.dk: Yenicami’nin bir başka atağında Hüseyin Sadıklar’ın ceza alanı içerisine kaldırdığı topta Mehmet Göktaş’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0

53.dk: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği kontra atakta Tansel’in pasında Hasan Ulukök yaptığı güzel vuruş sonrasında farkı üçe çıkardı. 3-0

56.dk: Düzkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda Bekir’in ortasında Keita topu filelere gönderdi. 3-1

63.dk: Yenicami’nin yakaladığı kontra atakta Talat’tan sıyrılan Ebuka kaleciden de sıyrılıp yaptığı vuruşta topu bir kez daha filelere gönderen isim oldu. 4-1

69.dk: Yenicami’nin kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Göktaş’ın volesini kaleci Ali Karal güzel önledi.

74.dk: Yenicami’nin bir başka tehlikeli atağında John Ebuka’nın ceza alanı içerisinde dönerek vuruşunu kaleci Ali önledi.

80.dk: Fırat’ın güzel ara pası ile topla buluşan John Ebuka hat-trick’e imza atarak maçın skorunu tayin etti. 5-1

Geriye kalan dakikalarda başka pozisyon ve gol olmayınca çalan son düdükle karşılaşmayı Yenicami 5-1 kazanan taraf oldu.