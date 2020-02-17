Kartal YAK’a YAK’a geliyor 1-4

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Cemal Sarı

LEFKE: Salih, Candy, Semih, Yılmaz(DK 82 Selçuk), Kasım, Amstrong(DK 82 Okan), Berk(DK 59 Mehmet Volkan), Mustafa, Aykut, Yakup, Okorie.

YENİCAMİ: Ercan, Hüseyin, Yasin, Mehmet Göktaş, Hascan(DK 63 Fırat), Tansel(DK 67 Farouk), Hasan, Mehmet Altın, Abaka, Amınu(DK 77 Mahmut İneci), John Ebuka.

GOLLER: DK 31 Kasım(Lefke). DK 49,63 John Ebuka, DK 55 Amınu, DK 90+4 Fırat(Yenicami).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in kapanış gününde Yenicami deplasmanda Lefke’yi 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmış oldu. İlk devreyi mağlup kapatan Yenicami, ikinci yarıda etkili oyununu skora da yansıtarak sonuca gitmeyi başardı. Bir de penaltıdan yararlanamayan Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri, John Ebuka(2), Amınu ve Fırat kaydederken, ev sahibi takımın golünü Kasım kaydetti.

30.dk: Yenicami kontra atağında Abaka’nın pası ile savunma arkasına sarkan John Ebuka’nın vuruşunu kaleci Salih kornere çeldi.

31.dk: Candy’nin güzel pası ile savunmada Yasin’den enfes sıyrılan Kasım kaleci Ercan ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

45+1.dk: Kalabalık adamla gelişen konuk Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Mehmet Altın’ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

49.dk: Lefke takımında Okorie’nin geri pasında topu kazanan John Ebuka yaptığı vuruş sonrası skora denge getirdi.1-1

55.dk: Hüseyin Sadıklar’ın kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Amınu yaptığı etkili vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.1-2

63.dk: Yenicami kontra atağında Mehmet Altın’ın ceza alanı içerisinde kaldırdığı topu iyi takip eden John Ebuka kendisinin iki, takımının üçüncü golünü Lefke filelerine göndermeyi başardı.1-3

68.dk: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta John Ebuka ceza alanı içerisinde Lefke savunması tarafından yere indirilince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Fırat topu direğin üzerinden dışarı göndererek takımını bir golden etti.

78.dk: Hasan ile sol kanattan başlayan Yenicami kontra atağında bu oyuncunun ortasında Farouk’un kale ağzına kestiği topa kimse dokunamadı.

79.dk: Yenicami’nin geliştirdiği yeni bir atakta ceza alanı içerisinde Fırat’ın topun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Salih kornere çelmeyi başardı.

82.dk: Lefke’nin sol kanattan başlayan atağında Semih’in son çizgiden ortasında Kasım’ın müsait durumda vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90.dk: Yenicami’nin kontra atağında Fırat’ın vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırmayı başardı.

90+4.dk: Yenicami’nin başlayan etkili atağında savunmanın arasından iyi sıyrılan Fırat yaptığı vuruş sonrasında topu filelere göndererek skoru tayin etti.1-4

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan taraf 1-4’lük skorla Yenicami oldu.