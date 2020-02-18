Merit Park’ta hayranlarıyla buluşan Volkan Konak’tan anlamlı mesaj:

Özgün müziğin usta yorumcusu Volkan Konak, 14 Şubat Sevgililer Günü adına sahne aldığı Merit Park Hotel’de izleyenlerin unutamayacağı bir konser verdi.

Sanatçı, gecenin başında konuklarının Sevgililer Günü’nü kutlayarak, “Babanızın evindeymiş gibi rahat olun, iyi müzik yapıyoruz, başka hiçbir şey için demem ama bu konuda iddialıyım. Bu gece ilginize, sevginize lâyık olacağız. Beni herkes sevmesin, bilime inanan, kadına saygısı olan, iyi insanlar dinlesin beni” dedi.

“Efulim”, “Mimoza”, “Aleni Aleni” ve “Yarim Yarim” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını, ölümsüz türkülerle harmanlayan Konak, gece boyunca yaptığı esprilerle ve anlattığı fıkralarla da konuklarının yüzünü güldürdü. Karadenizlilerin iyi insanlar olduğunu söyleyen sanatçı, “Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Tamam biraz atarlıyız, kabul çabuk parlıyoruz. Çünkü, bizde fitil kısa. Bir on dakika tahammül edin, on dakika sonra geçer o öfke. Biz Türkiye’nin gülen yüzüyüz” dedi.

Volkan Konak son albümü Dalya’dan “Ömür Bizi Beklemez” parçasını seslendirirken yoğun alkış aldı. “Anlamlı bir Yıldız Çiçeği’nin diğer adıdır Dalya” diyerek son albümüne ait parçaları da seslendirdi.

Çok geniş bir repertuarla sahne alan sevilen sanatçı, Orhan Gencebay ve Cem Karaca gibi ünlü sanatçıların parçalarına da performansında yer verdi.