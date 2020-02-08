‘Kazanmak istiyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

Hafta arası kupa karşılaşmasında zorlanmalarına rağmen çeyrek finale yükseldiklerini belirten Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, yeniden lige döndüklerini ve yarın oynayacakları Küçük Kaymaklı maçının hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Tam kadroyuz

Kone’nin de aralarına katıldığını ve Küçük Kaymaklı karşılaşmasına eksiksiz çıkacaklarını belirten Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Geçen haftaki performanstan memnunum

Geçen hafta Baf Ülkü Yurdu deplasmanında oyuncularının sergilediği performanstan son derece memnun olduğunu ifade eden Hasan Burgaç aynı tempo, mücadele ve kazanma duygusunu Küçük Kaymaklı karşısında yapmaları durumunda galibiyete yakın taraf olduklarını söyledi.

Keyifli sürece devam etmek istiyoruz

Önlerinde uzun bir dönemin olduğunu hem kupa hem de ligde keyifli sürece devam etmek istediklerini ifade eden Hasan Burgaç, yarın oynayacakları Küçük Kaymaklı maçını kazanıp yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

