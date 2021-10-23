‘Herkes zor durumda’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçime gitmekten başka çare kalmadığını söyledi. Erhürman, “İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin derdinin ve gailesinin halk olmadığını” savundu. Kıbrıslı Türklerin ekonomik varoluş mücadelesi verdiğini söyleyen Erhürman, çiftçilerin, hayvancıların ve esnafın çok zor durumda olduğunu dile getirdi.

CTP lideri Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezler Ocağı’nı ve Lefkoşa’da bazı işletmelerle esnafı ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Erhürman’a ziyaretleri esnasında Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit eşlik etti.

Sönmezler Ocağı’nda konuşma yapan Erhürman, geçen 10 aylık süreçte yaşananlar hakkında bilgi verdi.



Erken seçime gitmekten başka çare kalmadığını vurgulayan Erhürman, “İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin derdinin ve gailesinin halk olmadığını” savundu.Dövizin patlayacağının çok önceden belli olduğunu söyleyen Erhürman, “Kriz masası kurulması gerektiğini aylar önceden defalarca söyledik… Azınlık Hükümeti yetkilileri ülkeyi yerle bir etmeye ant içti” şeklinde konuştu. Erhürman, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.Kıbrıslı Türklerin ekonomik varoluş mücadelesi verdiğini söyleyen Erhürman, çiftçilerin, hayvancıların ve esnafın çok zor durumda olduğunun altını çizdi.