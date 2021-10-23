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Ağır suç

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Akaryakıt krizinin çözüldüğünü belirten Arıklı, “Bazı istasyonların stokçuluk yaptığı yönünde iddialar var” dedi

Ağır suç
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt krizinin ardından sorunun önceki sabah itibarıyla çözüldüğünü, tedarikçi firmaların akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapmaya başladıklarını ifade etti.
Erhan Arıklı açıklamasında, bazı akaryakıt istasyonlarının, tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddiaların bulunduğunu belirterek, “Stokçuluk ağır bir suçtur ve cezası da ağırdır.” ifadelerini kullandı.
“İlgili yasa maddemiz aynen şöyledir; Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan hammaddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez... (21/77 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası 5. madde 6. fıkra)” diyen Arıklı, yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek cezanın stoku yapılan malın bedelinin %20’si olduğunu hatırlattı.

Stokçuları Alo 171’e ihbar edin

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Arıklı vatandaşları, stokçuluk yaptığından şüphelendikleri akaryakıt istasyonlarını Ticaret Dairesi’nin Alo 171 hattına ihbarda bulunmaya davet etti.
Arıklı, “Şurasının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki, kimse devletten daha güçlü değildir...” dedi.
 

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