Programı çok yoğun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Avrasya Hizmet Ödülleri törenine katıldı. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödülleri verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Gecede gerçekleştirilen konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kıbrıs Türk halkının haklarını, çıkarlarını koruduğu, egemenliğine ve devletine sahip çıktığı, Türkiye ile ilişkileri geliştirdiği için teşekkür edildi ve Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

Gecede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan film de gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti.

Tatar, yüreklerin gönüllerin bir olduğunu ifade ederek, Kıbrıs davasının Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Gezdiği müzede Türk milletinin büyüklüğünü gördüğünü ve bir kez daha gurur duyduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’a da böyle bir müzeyi kazandıracaklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında çektiği acıları anlatarak, Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, Rumların saldırılarına direnilmeseydi bugün, Kıbrıs Türk halkının yok olmuş olacağını anımsattı.

Kıbrıs davasının milli, ulusal bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, bu büyük davanın yürütülmesinde geçmişi unutmadan aklıselim şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı çözüm siyasetinden artık vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu bölgenin en güçlü devleti olduğunu ve söz sahibi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hediyeler takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede, eşi Sibel Tatar ile birlikte Azerbaycan’da şehit düşen Polat Haşimov’un annesi Samide Haşimov’a ödülünü takdim etti.

Tatar, şehit annesine ödül vermekten büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferi bizim de zaferimizdir” dedi ve tüm şehitlere rahmet, evladını kaybeden anneye sabır diledi.

Türk Konseyi Medya Forumuna katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu” açılışına katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forum, “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.Türk Konseyi Medya Forumu’nda, KKTC de temsil ediliyor. Foruma, KKTC’yi temsilen BRTK, TAK, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve özel medya temsilcileri katılıyor.Forumun açılış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yaptı.Forumun açılışında ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev de hitap etti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap etti.

Hajiyev ve Altun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile bir araya geldi.

İstanbul’da, Türk Konseyi Medya Forumu’nun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kahvaltılı toplantıda bir araya geldiği Hajiyev ve Altun’a, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi, genel değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Yassıada’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Yassıada’yı (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yassıada’da Adnan Menderes Müzesi’ni gezdi, Menderes’i ve arkadaşlarını rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Adnan Menderes için idam kararı alınan temsili mahkeme salonunda gösterilen filmi de izledi.

Tatar, Kıbrıs konusunu 1955’ten sonra uluslararası toplantılarda gündeme getiren, İngiliz sömürge döneminde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip olan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında ve Türkiye’nin garantör ülke olmasında katkısı bulunan Adnan Menderes ve dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile diğer idam edilen yetkilileri andı.

Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına müsade etmeyen Adnan Menderes’in, Türkiye’yi Kıbrıs’ta garantör ülke yapması sayesinde Türkiye’nin barış harekatını yapabildiğini ve KKTC devletini kurabildiklerini söyleyen Tatar, Adnan Menderes ve Zorlu’yu andı, yaşanan olayı anlamanın güç olduğunu vurguladı ve Menderes’in acısını yıllarca yaşadıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021, 09:49