Güvenlik Konseyi yeterli garanti

Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında “prosedürün BM kararlarının belirlediği çerçeve içerisinde tutulması için emniyet supabı işlevi görebileceği” gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’nde daha aktif rol edinmek istediği bildirildi.

Fileleftheros, “Emniyet Supabı… Rusya Kıbrıs Sorununda BM Güvenlik Konseyi’nde Daha Aktif Rol Yönünde Hareket Ediyor” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştüğünü, “Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki durumun” gündemlerinin üst sırasında yer aldığını yazdı.

Hristodulidis’in Rusya’nın ezelden beridir Güvenlik Konseyi’nde Rum Yönetiminin tezlerinin güçlü bir bacağı olduğuna dikkat çektiğini belirten gazete, şunları yazdı:

“Bu nedenle Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs sorununda daha aktif bir rol edinme yönündeki faaliyetler Kıbrıs hükümetini tatmin ediyor. Özellikle de Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununu Güvenlik Konseyi’nin uzağına itmeye çalıştığı bu konjonktürde BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin atanması çabalarında Türk tarafı BM Güvenlik Konseyi’nin müdahil olmasını istemediğini açıkça ortaya koydu.”

Müzakereler başlamalı

Habere göre Moskova’daki görüşmelerinde Hristodulidis ile Lavrov, Kıbrıs sorunundaki bu gelişmelerle Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin faaliyetleriyle şekillenen durum üzerinde odaklandı. Hristodulidis’in Lavrov’un önüne koyduğu taleplerden biri de BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için devam etmekte olan çabalarda başrol oynaması idi ve Lavrov’dan bu yönde katkı istedi.



Hristodulidis Rum Yönetiminin, Rusya Federasyonu’nun ezeli tavrını, özellikle de BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde 1960 Garanti sisteminin kaldırılması yönündeki net görüşü ve çözümün iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinden çıkamayacağına dair net yaklaşımını takdir ettiğini söyledi.Hristodulidis Lavrov’a, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki “tahrikkar ve yasa dışı” diye nitelediği faaliyetlerinin Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu, Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü hareketlerin “hem Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını olumsuz etkilediğini hem de Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliği baltaladığı” iddialarını ilettiğini söyledi.Rusya ile ikili ilişkilerin müstesna bir düzeyde olduğunu da belirten Hristodulidis, Lavrov ile bu ilişkilerin, ortak ilgi alanlarındaki meselelerde ve belirli alanlarda geliştirilmesi perspektiflerini ele aldıklarını anlattı.Gazete Lavrov’un ise Hristodulidis’e hitaben “Rus tarafı Doğu Akdeniz’deki ve Orta Doğu bölgesindeki durumla görüşlerinizi tamamıyla takdir ediyor” ifadesini kullandığına dikkat çekti.