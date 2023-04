Kişi başı 15’er bin TL ödendi

Lefkoşa’da sabah karşı yaşanan olayda seyir halinde olan İdris Bulut’un aracının önünü keserek durdurduktan sonra genç adamı ciddi şekilde darp eden Emrah Taşkın, Eyüp Can Aktaş, S.A. ve A.K.(17) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olguları aktararak, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, olayın 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı. Polis, Emrah Taşkın, Eyüp Can Aktaş, S.A. ve A.K.’nin

Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyreden İdris Bulut'un aracının önünü kullanımındaki araçlarla kestiklerini açıkladı. Polis, Emrah Taşkın’ın kaçmasını önlemek için Mercedes aracıyla Bulut’un aracının arkasında, diğer üç zanlının da önünde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, Eyüp Can Aktaş, Emrah Taşkın, S.A. ile A.K.’nin araçlarından inerek İdris Bulut'un başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Bulut’un CP 901 plakalı aracının sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırdıklarını, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını aktardı.

Polis, İdris Bulut’un olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, Taşkın’ın olay yerinde, Aktaş’ın ise bir gün sonra tutuklandığını anımsattı.

Polis, olaydan 20 dakika önce Eyüp Can Aktaş’ın İdris Bulut’la tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğunu belirtti.

Aranan şahıslar olan S.S. ile A.K.’nin de 2 Nisan’da tutuklandıklarını kaydeden soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 4 zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL yatırmasına ve her biri için birer kefilin 200 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023, 10:06