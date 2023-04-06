Süreç yakından izlenecek

Depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite, Ankara temaslarını tamamlayarak, dün sabah Adıyaman’a geçti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Gazimağusa TMK ekibinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel enkazının bulunduğu bölgeye siyah çelenk bırakarak, burada basına açıklama yaptı.

Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremle ilgili başlatılan adli sürecin izlenmesi amacıyla oluşturulan komitenin 8 milletvekili ile Adıyaman’da olduğunu ifade etti.

Komitenin özel bir görevi olduğunu dile getiren Hasipoğlu, İsias davası olarak bilinen soruşturmada

35 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili sürecin devam ettiğini belirtti. Hasipoğlu, Gazimağusa TMK öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, “Bu acıyı unutmamız mümkün değildir” dedi.

Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığına işaret eden Hasipoğlu dün Adıyaman Valisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler yaptıklarını ve soruşturma dosyası ile ilgili gerekli bilgileri aldıklarını söyledi.

Özdenefe: Partiler üstü bir konu

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi Fazilet Özdenefe de, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler olarak bu konuya partiler üstü bir noktada yaklaştıklarını belirtti.

Adıyaman özelinde ve Türkiye Cumhuriyeti genelinde depremde hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı dileklerini ifade eden Fazilet Özdenefe, davaların takibi ve adaletin tecellisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023, 10:10