Lidere yan bakılmıyor 2-0

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, İsmail Egeli

MTG: Yusuf, Uğur, Pote, Adil, Sadık Balarabe, Mehmet Erol (Mehmet Gürlü), Ünal, Emre, Bünyamin (Halil Uçar), Arif (Uvanç), Şenol (Emre Özsin)

MAY: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Ömer (Chibuzor), Yasin (Yakup), Vakkas, Gökhan (Mehmet), Memduh, Mustafa Vardar

Goller: 27. Dk ve 87. Dk Pote (MTG)

AKSA Süper Lig’in lideri Mağusa Türk Gücü zirve yarışını ilgilendiren önemli maçta Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mağusa Türk Gücü sağlı sollu ataklarla Yeşilova kalesinde gol aradı.

27. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde Mickael Pote’nin kafa vuruşu filelere gidince Mağusa Türk Gücü rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Mağusa Türk Gücü’nün üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da ev sahibi takımın üstünlüğü vardı.

87. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ilk golün sahibi Pote güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 35’e çıkararak liderliğini sürdürürken, Merit Alsancak Yeşilova ise 30 puanda kaldı.