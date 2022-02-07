Manidar mesaj

Doğuş Ö. ÇİFTÇİOĞLU

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) dahil hiçbir partiyle koalisyon kurmak konusunda sorunları olmadığını kaydetti. Dörtlü koalisyon döneminde 27 milletvekili ile hükümet kurulabildiğini ve herhangi bir istikrarsızlık yaşanmadığını ifade eden Özersay, “Bugün UBP’nin 30 rakamı altında bir rakam olursa istikrarsızlık olur demesinin nedeni muhtemelen bakanlık almayacak milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılımla ilgili sıkıntı çıkarabileceği yönündeki endişedir” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile gayriresmi görüşme yaptıklarını kaydeden Özersay, mümkünse hükümette, bu olmazsa da muhalefette hizmet etmek istediklerini, her iki durumda da yapıcı bir tutum sergileyeceklerini vurguladı.

“Halkın kararına saygılıyız…”

Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

“Halkın kararına saygı duyuyoruz. Aldığımız oy beklentimizin altında. Daha iyi bir sonuç alarak ülkeye daha fazla hizmet etmeyi isterdik” diyen Özersay, bir özeleştiri süreci yaparak ileriye bakmak zorunda olduklarını söyledi.

“Faiz Beyle gayriresmi görüştük”

Gayriremi koalisyon görüşmelerine de değinen Özersay, “Hükümet görüşmeleriyle ilgili Perşembe’ye kadar çok kayda değer bir görüşme yoktu. Sadece bir gayri resmi görüşme olmuştu Faiz Beyle aramızda. Perşembe itibarıyla bir görüşmemiz daha oldu. Bunlar karşılıklı olarak, pozisyonun ne olduğu, beklentinin, isteğin ne olduğu, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunun test edildiği görüşmelerdir.” dedi.

Resmi bir görüşme yapılabilmesi için Parti Meclisinin hem bir karar vermesi hem de bir çerçeve çizmesi gerektiğini ifade eden Özersay, “Pazartesi bir parti meclisi toplantımız var bir yetkilendirme olacağını ve resmi hükümet görüşmelerinin bizim açımızdan hangi çerçeve içinde yürütüleceğinin karara bağlanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“27 siyasi istikrarsızlığa neden olmamıştı”

Meclis aritmetiği ve olası hükümet seçenekleriyle ilgili de değerlendirme yapan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim UBP de dahil hiçbir siyasi partiyle sorunumuz yok. Faiz Beyin 30 milletvekiliyle hükümet kurmak istemesini anlıyorum ama artık Kurultay dönemi bittiğine göre parti başkanı olarak 24 vekilin 24’ünü de birlikte hareket ettirip hükümetin istikrarını sağlamak zorundadır.

Siyasi istikrar partilerin kendi iç huzurlarıyla doğrudan bağlantılıdır ve burada parti başkanlarına önemli görev düşer. Örneğin dörtlü koalisyon döneminde bizim sayımız 27 olmasına rağmen dört partinin başkanı, partilerinin milletvekillileriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaratmayacak duruş sergileyebildikleri için 27 sayısı bir siyasi istikrarsızlığa neden olmamış, Meclis sorunsuz şekilde çalıştırılabilmişti.

Bugün UBP’nin 30 rakamı altında bir rakam olursa istikrarsızlık olur demesinin nedeni muhtemelen bakanlık almayacak milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılımla ilgili sıkıntı çıkarabileceği yönündeki endişedir. O zaman UBP tek başına iktidara gelecek bir sayıya da ulaşsa siyasi istikrar olmayacak demektir. O nedenle burada hükümeti kurma görevi alacak olan Faiz Beye büyük bir görev düşer diye düşünüyorum.”

İkili hükümet iyidir…

“Faiz Bey hükümet kurabilmek için esneklik göstermek zorunda olduğunu bilmelidir. Çünkü uzlaşma denilen şey bütün tarafların esneklik göstermesiyle mümkündür” diyen Özersay, “Eğer taraflardan biri herhangi bir konuda esneklik göstermeden koalisyon kurmaya çalışıyorsa, bununa adı uzlaşma değil dayatma olur. Hem YDP olmayacak, hem DP ile ikili koalisyon olmayacak, hem HP ile ikili koalisyon olmayacak, sadece üçlü koalisyon olacak, o da olmazsa erken seçim olacak derseniz kendi elinizi kolunuzu bağlamış olursunuz” dedi.

Özersay, çok başlı bir hükümet yerine ikili bir hükümetin çok daha istikrarlı ve uyumlu olabileceğini belirtti.