İlk durak Surlariçi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğunu belirterek, "Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." dedi.

Covid-19 testi 2 Şubat'ta pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tatar, karantina sürecinde yaşadıkları, devam eden çalışmaları ve güncel konulara ilişkin çevrim içi olarak Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Covid-19'un KKTC'de ilk ortaya çıktığı Mart 2020'de başbakan olduğunu ve ülke olarak birçok zorluk atlattıklarını söyledi.

Hemen tedbirler aldıklarını ancak hiçbir zaman ekonomiyi tam olarak kapatmadıklarını belirten Tatar, bu süreci iyi yönettiklerini ifade etti.

Tatar, virüsün ilk çıktığı dönemde hastaneye ihtiyaç duyulduğunu ancak bürokratik engeller nedeniyle hastane projesinin hayata geçirilemediğini anlattı.

Salgının artacağını öngörerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bu konuda yardım istediğini kaydeden Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesiyle 2,5 ay sonra Lefkoşa Acil Durum Hastanesi devreye girdi." dedi.

Tatar, salgın süreciyle ilgili kitaplar yazıldığını hatırlatarak "Ben kitap da yazdım, pandemiyle alakalı iki kitabım var. Şimdi Covid-19 geçiren bir Cumhurbaşkanı olarak bu kitabın üçüncüsünü yazmak durumundayım. Dolayısıyla üçüncü baskı da gelebilir." diye konuştu.

KKTC'nin, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle zorlu salgın sürecini iyi yönettiğini belirten Tatar, sağlık sisteminin bu süreçte başarılı işler yaptığını ve salgın hastanesinin de çok yararlı olduğunu söyledi.

Tatar, geçen hafta Türkiye ziyaretinden sonra testinin negatif çıktığını ancak bir gün sonrasında grip olduğundan dolayı bir test daha yaptırdığını, bunun pozitif çıkmasıyla izole olduğu anlattı.

Mart’ta salgın hafifleyebilir…

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM ve AB'den yetkililer, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri ile çok sayıda kişinin kendisini aradığını ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktardı.

Mart ayı itibarıyla salgın sürecinin hafifleyebileceğini belirten Tatar, Covid-19'un Omicron varyantından sonra yeni bir varyant çıkacak olsa dahi, onun daha hafif geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Eşim ile aynı ortamdaydık ama…

Tatar, Türkiye ziyareti sonrası eşi Sibel Tatar ile aynı ortamda bulunmasına rağmen eşinin testlerinin negatif çıktığını ancak yakın ekibinden bazılarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ziyaretimiz iki gündü, biz bu virüsü Türkiye'ye gitmeden önce de almış olabiliriz. Öyle bir şey ki nerede kaptığın belli değil. Virüsü Türkiye'de (Kayseri ve Ankara'da) aldım diye bir şey söyleyemem. Kayseri'de buluştuğum kişilerin virüse yakalandığını da duymadım." dedi.