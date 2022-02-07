Fiyatlar roket

Lefkoşa’daki açık pazara giden vatandaşlar dün yine hayal kırıklığı yaşadı.

Bezelye ve patlıcanın kilosu 35 liradan satılırken, kalitesi oldukça düşük olan mantarın kilosu ise 50 lirayı buldu.

Salatalık 30, brokoli 20 liradan satılırken, pazarın en ucuzu mevsim yeşillikleri oldu.

Bazı tezgahlarda marul, maydanoz, roka, kolandiro, nane, taze fasulye ve turp 5 liradan satıldı.

Diyalog muhabirinin “satışlar nasıl gidiyor?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Pazar esnafı, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir pahalılığın yaşandığını, o yüzden halkın alış-veriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Dört kişilik bir ailenin bir kilo bezelye, yanına havuç ve patates alarak etsiz yemek pişirmesi halinde bile sadece öğle yemeği için yüz liraya yakın bir harcama yapması gerektiğini belirten Pazar esnafı “bu olabilecek bir şey değildir” dedi.