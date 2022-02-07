Renkli bir etkinlikti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Pazar yerinin kurulduğu yerde dün renkli ve coşkulu bir etkinlik düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Hamsi Festivaline KKTC’nin dört bir yanında bulunan Karadenizliler akın etti.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte renkli anlar yaşandı. Konserlerin ve hamsi yeme yarışması gibi etkinliklerin olduğu güne siyasi isimlerde katılarak, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe katılan çoğunluğu Karadenizli olan vatandaşlar eğlenceli bir gün geçirdiğini ifade etti.

Etkinlikte; KKTC Karadeniz ve Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.