58 yıllık acı

Tuğçe Ülkü AYDIN

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında Rum saldırıları sonucunda Arpalık köyünde şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde anıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nce 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde dün sabah saat 10.00’da tören düzenlendi.

Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, UBP Milletvekili Zorlu Töre ve dernek yetkilileri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan bir konuşma yaptı.

Benan, Arpalık mücahitlerinin 58 yıl önce ENOSİS hayalleri ile Akritas planları yapan Rumların yoğun saldırılarına büyük bir karşılık vererek direndiklerini anlattı.

6 Şubat 1964 günü Rumların köy yakınlarından geçen bir Rum vasıtasına ateş açıldığı iddiasıyla köyde kuşatma eylemi başlattığını aktaran Benan, köyün mücahitlerinin ellerindeki sayılı mermilerle 250 kişilik Rum saldırılarına karşı koyduklarını aktardı.

Şanlı bir direniş gösteren mücahitlerin tüm mermilerini kullandıklarını, sivil halkı Rum katliamından korumak için Arpalık köyüne gelen İngiliz askerlerinin herhangi bir şey yapmadıklarını, sadece zırhlı araçlarda beklediklerini anlatan Benan, İngiliz askerlerinin arkasına sığınarak köye yaklaşan Rum saldırganların köye girmeyi başararak, girdikleri bazı evlerden tutukları sivil halkı kurşuna dizdiklerini kaydetti.

Benan, “Arpalık saldırısı Rum sürülerin yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç kardeşimizin ise köylerini savunduğu şanlı bir mücadeleydi. Aziz şehitlerimiz; İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’ı rahmetle anıyoruz” dedi.

Benan’ın konuşması ardından şehitliklere çiçek bırakılarak, dua okundu.

Tatar: Rumlar ateşle oynuyor, vazgeçsinler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arpalık şehitlerini anma mesajı yayımladı. Mesajında Arpalık şehitlerini anan Tatar, "Rum tarafına da diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi, gerginlik yaratıcı faaliyetler ile silahlanmaya son vermesi, ateşle oynamaktan vazgeçmesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;

“Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs'ı bir Helen Adası yapmak hedefiyle 21 Aralık 1963 tarihinde Lefkoşa'da başlayan Rum saldırıları, adanın genelinde bulunan Türk bölgelerine yönelik olarak da devam ederken; Arpalık köyümüz de 5-6 Şubat 1964 tarihinde Rum saldırılarına maruz kalmıştı.

5 Şubat'ta başlayan Rum saldırıları, 6 Şubat günü doruğa tırmanırken bu saldırılarda 5 vatandaşımız Rumlar tarafından şehit edildi. Arpalık saldırılarının 58'inci yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum.”

Bora: Rahmet ve şükranla anıyoruz

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Arpalık Şehitleri ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu rahmet ve şükranla andı.

Bora, 6 Şubat 1964’de Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyüne saldırarak, köyü savunan 5 kahraman mücahidi şehit ettiklerini anımsattı.

6 Şubat’ın unutulmayacak diğer çok önemli günlerden biri olduğuna işaret eden Bora, mesajında 6 Şubat 1980 tarihinde mukavemetçi, mücahit, Kıbrıs Türk halkının siyasal ve sosyal tarihinde derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Koca Reis’in de 42’nci ölüm yıl dönümü olduğuna işaret etti.

Bora, “Şehitlerimizin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderlerimiz sayesinde bugün egemen Devletimizde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Anavatan Yavru Vatan beraberliğinde Devletimizi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığındayız” dedi.

