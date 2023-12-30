Maç iptal oldu

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç ertelendi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım dün saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti. Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Bunun Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali başka bir tarihe ertelendi.

Ortak karar

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe, ertelenen Süper Kupa Finali için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıntıya girilmezken, "Bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstifa gündemde

Oda TV, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediğini yazdı.

Sosyal medyadan büyük destek

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ortak hareket etmesi ve tepki koyması KKTC’de de sosyal medyada da büyük takdir ve destek buldu.

Maç KKTC’de oynansın

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada “Türkiye’mizin iki güzide kulübü Galatasaray ve Fenerbahçeye, Süper Kupa Finalini KKTC de oynamayı teklif ediyoruz. Her iki kulübümüzün de bu teklifi milli bir duyarlılıkla karşılayacağını umut ediyoruz...”dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da maçın KKTC’de oynanmasını teklif etti.

