Mağusa Girne’yi seviyor 1-2

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Fehim Dayı, Hakan Gök, Yusuf Bakar

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Serhan, Ahmet Sönmez, Salih(DK 68 Razaq), Çağrı, Erdinç(DK 57 Ali Savaşan), Sercan(DK 106 Koral), Kenan(DK 79 Ali Akbulut), Billy, Weston, Aydın(DK 109 Afün).

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk, Yasin, Yusuf, Sami, Adil, Mehmet Gürlü(DK 68 Uğur), Mehmet Erol, Ünal, Arif(DK 78 Şenol), Dinopeter(DK 120 Nevzat), Peter.

KIRMIZI KART: DK 115 Çağrı(Doğan Türk Birliği)

GOLLER: DK 92 Razaq(Doğan Türk Birliği). DK 90 Şenol, DK 94 Peter(Mağusa Türk Gücü)

Beyzade ÜNALMIŞ

Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında ilk maçta mağlup olduğu rakibi Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü adını finale yazdırdı.

8.dk: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında soldan yapılan ortada Kenan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunu kaleci Ufuk kornere çeldi.

64.dk: Doğan Türk Birliği’nin kullandığı serbest vuruşta Kenan’ın etkili vuruşunu kaleci Ufuk son anda kornere çeldi.

71.dk: Doğan Türk Birliği’nin kontra atağında ceza alanı içerisinde Billy’nin vuruşunu kaleci Ufuk ayakları ile önledi.

90.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde Şenol topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.0-1

90+3.dk: Mağusa Türk Gücü’nün kullandığı serbest vuruşta Yasin’in sert ortasında yere çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

92.dk: Doğan Türk Birliği’nin kontra atağında Weston’un pası ile ceza alanına giren Razaq topu filelere gönderdi.1-1

94.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında soldan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Peter topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi.1-2

112.dk: Mağusa Türk Gücü kontra atağında kaleciyi de geçen Uğur’un dar açıdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

120.dk: Doğan Türk Birliği’nin kontra atağında ceza alanı dışından Weston’un sert vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle rakibini mağlup eden Mağusa Türk Gücü adını finale yazdırdı.