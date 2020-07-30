Çörek hellim ile sohbet dolu gece

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TUFAD’da birliktelik ve kaynaşma gecesi düzenlendi… Kültürel faaliyetlere geri dönüş şerefine çörek, hellim karpuz ve kısır gecesi yapıldı

Çörek hellim ile sohbet dolu gece
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Covid-19’la mücadele bağlamında toplu olarak yapılan kültür-sanat faaliyetlerimizin kısıtlanması ardından , attığımız normalleşme adımları ile TUFAD  elemanları biraraya geldi. İş bölümü yapan katılımcıların elbirliği ile güzel bir gece hazırladılar.   Bayrama birkaç gün kala organize edilen birliktelik gecesinde çörek, hellim, karpuz ve kısır ayrı bir tat kattı.                               Genişleyen kadrosuyla  TUFAD’a yeni katılan arkadaşlar,  yönetim kurulu ve eğitmenlerle daha yakından tanışma olanağı buldular. Salı akşamı TUFAD  lokalinde  biraraya gelen elemanlar samimi bir atmosferde düzenlenen  gecede hem yediler hem sohbet ettiler.  Yeniden kültürel faaliyetlerimize geri dönmenin sevincini da yaşadıkları geceyi, fotoğraflayarak sonlandırdılar.
                                                                                                       

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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