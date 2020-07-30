Çörek hellim ile sohbet dolu gece

Covid-19’la mücadele bağlamında toplu olarak yapılan kültür-sanat faaliyetlerimizin kısıtlanması ardından , attığımız normalleşme adımları ile TUFAD elemanları biraraya geldi. İş bölümü yapan katılımcıların elbirliği ile güzel bir gece hazırladılar. Bayrama birkaç gün kala organize edilen birliktelik gecesinde çörek, hellim, karpuz ve kısır ayrı bir tat kattı. Genişleyen kadrosuyla TUFAD’a yeni katılan arkadaşlar, yönetim kurulu ve eğitmenlerle daha yakından tanışma olanağı buldular. Salı akşamı TUFAD lokalinde biraraya gelen elemanlar samimi bir atmosferde düzenlenen gecede hem yediler hem sohbet ettiler. Yeniden kültürel faaliyetlerimize geri dönmenin sevincini da yaşadıkları geceyi, fotoğraflayarak sonlandırdılar.

