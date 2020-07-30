Bayramda maske-mesafe-hijyene dikkat

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, COVID-19 testi pozitif çıkan vakaların temaslı sayısında son günlerde artış olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nda da maske-mesafe-hijyen kurallarından taviz verilmemesini istedi.

Gürkut, vatandaşlara, “Mümkünse açık havada, bahçede bir araya gelin, el öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temastan kaçının, 65 yaş üzerindeki ve yaşı kaç olursa olsun kronik tıbbi sorunları olan kişileri özellikle koruyun” diyerek seslendi.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Kurban Bayramı öncesinde yazılı açıklama yaparak, vatandaşları COVID-19 konusunda uyardı.

“KURALLARA UYAN KİŞİLER VİRÜS TAŞIYAN KİŞİLERLE KARŞILASSA BİLE HASTA OLMA RİSKLERİ BELİRGİN OLARAK AZALIYOR”

COVID-19’un SARS CoV-2 virüsünün damlacık ve temas yoluyla solunum yollarına ulaşmasıyla ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, kesin bir tedavisi bulunmadığını, henüz aşısının da geliştirilemediğini, dünyadaki enfekte kişi sayısında ciddi artış görüldüğünü anımsatan Gürkut, toplumsal tedbirlerin yanı sıra kişilerin alabileceğini belirtti ve ekledi:

“Bireylerin birbirleri ile aralarına koyacakları 2 metrelik fiziki mesafe, ağız ve burunlarını kapatacak şekilde kullanacakları maske ve ellerini sabunlu su veya olmadığı durumlarda alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeleri, temizlenmemiş eller ile ağız, burun ve gözlere temas etmemeleri hastalıktan korunmak için etkili önlemlerdir. Bu önlemlere uyan kişilerin virüs taşıyan kişilerle karşılaşmaları durumunda bile enfekte (hasta) olma risklerinin belirgin olarak azalacağı gösterilmiştir.”

“TEMASLI KİŞİ SAYISINDA ARTIŞ VAR”

1 Temmuz itibarı ile sınırlarının tekrar açıldığını, COVID-19 vakalarının tekrar görülmeye başladığını, bugüne kadar görülen vakaların virüsü yurtdışında aldığını, KKTC’deki testler sonucunda pozitif olduklarının saptandığını ifade eden Gürkut, “Son günlerde giderek artan sayıda temaslı kişi olduğu da gözden kaçmamaktadır. Bu nedenle bayram ve bayram tatili boyunca da dikkat etmemiz gereken kurallar var” dedi.

“AÇIK HAVADA BULUŞUN, EL ÖPMEYİN, TOKALAŞMAYIN, SARILMAYIN UYARISI

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, şu uyarılarda bulundu:

“Ziyaretlerimizde maske-mesafe-hijyen kurallarına tavizsiz uyalım. Ziyaretlerimizi mümkünse açık havada, bahçelerimizde bir araya gelerek yapalım. El öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temas oluşturan eylemlerden kaçınalım. COVID-19 hastalığının risk grubunu oluşturan 65 yaş üzerindeki ve yaşı kaç olursa olsun tanımlanmış kronik tıbbi sorunları bulunan kişileri özellikle korumaya devam etmeliyiz. Onların kalabalık ortamlara girmesi riski artıracaktır, unutmayalım.”

Gürkut, açıklamasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bayram boyunca da görev başında olacak olan başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların ve halkın Kurban Bayramı’nı kutladı; sağlık ve esenlik içinde bir bayram diledi.