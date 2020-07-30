Hükümette KIBTEK krizi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek ile ilgili yazılı açıklama yaparak, basında da yer alan 88 kişilik sınavsız istihdam önerisinin Yönetim Kurulu’na önerge olarak getirildiğini belirtti, önergeye ret oyu verdiklerini kaydetti.

Halkın Partisi’nin Kıb-Tek’in batırılmasına göz yummayacağını kaydeden Avcıoğlu, “Kuruma sınavsız geçici işçi istihdam yapılmasına, kadro ve hizmet şemasında değişikliğe gidilerek Kıb-Tek’te müşavir kadrosu yaratılmasına onay vermemiz söz konusu değil” dedi.

UBP-HP koalisyon protokolünde istihdamların ancak Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın bilgi ve onayıyla yapılabileceği açıkça belirtildiğini kaydeden Avcıoğlu, “HP kanadının Kıb-Tek’e sınavsız, münhalsiz istihdam yapılmasına onayı yoktur, HP temsilcisi olarak dün Yönetim Kurulu’na getirilen 88 kişilik sınavsız istihdam önergesine ret oyu verdik” açıklamasında bulundu.

Mevcut hükümetin koalisyon hükümeti olduğunu anımsatan Yusuf Avcıoğlu, “En kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım. Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın Partisi olarak biz bu kurumun batırılmasına göz yumamayız, bizim için aslolan bireylerin değil kamunun menfaatidir” dedi.