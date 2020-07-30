Beş yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan anısına geleneksel Kite Surf etkinliğinin 6’ncısı Yedidalga, Heaven Surf House’ta gerçekleştiriliyor. “Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği 2 Ağustos Pazar 11.00’de günü yapılıyor.

Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Yapılan açıklamada, “Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halk etkinliğe davet ediyoruz” denildi.